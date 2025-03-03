Bitlis’in Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme ve Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi" konulu bilgilendirme yapılıyor.

Ahlat Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı tarafından Cemalettin Köyü İlkokulunda öğrenim gören öğrencilere yönelik "Geleceğin Denizcilerini Bilgilendirme ve Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesi" konulu bilgilendirme yapıldı. Eğitimde; deniz güvenliği, su kazalarına karşı alınması gereken tedbirler ve temel kurtarma teknikleri hakkında öğrencilere önemli bilgiler verildi. Bilgilendirme eğitimlerinin diğer okullarda da belirlenen program dahilinde yapılacağı belirtildi.