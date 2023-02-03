Törene, Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, bazı kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şeker’in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için ilçenin Kırklar Mahallesi’ne getirildi. Şeker’in naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.