Bitlis’in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TATSO) ilk bilimsel kitabı olan ve Ahlat ilçesine de özel olarak yer verilen “Ekonomi Siyasi ve Kültürel İşbirlikleri Temelinde Türk Devletleri Teşkilatı ve 2040 Vizyonu” konu başlıklı bilimsel kitabı basıldı.

Günümüzde küresel bir güç haline dönüşen Türk Devletleri Teşkilatı’na akademik ve bilimsel yönden katkı sunmak amacıyla Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyeleri Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya editörlüğünde TATSO’nun işbirliği ve katkılarıyla hazırlanan “Ekonomi Siyasi ve Kültürel İşbirlikleri Temelinde Türk Devletleri Teşkilatı ve 2040 Vizyonu” konu başlıklı bilimsel kitap okuyucuyla buluştu. İngilizce olarak basılan ve literatürde bir ilk olma özelliği taşıyan kitap için TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Kazakistan Türkiye Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve TATSO Başkanı Bilal Adabağ tarafından önsöz yazılarak Ahlat ilçesinin özel konumu ve Türk Devletleri Teşkilatı için önemine vurgu yapıldı. Ahlat’ın önemine binaen kitabın arka kapağında da tarihi Selçuklu Mezarlığı fotoğrafına yer verildi.

Ekonomi, siyaset – uluslararası ilişkiler ve eğitim – kültür olmak üzere toplam 3 bölümden oluşan kitaba Türk Devletleri Teşkilatını oluşturan ülkelerden; Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Macaristan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’dan birçok akademisyen katkı sundu.

Baskısı yapılan kitabı takdim etmek üzere TATSO’yu ziyaret eden öğretim üyeleri Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya, ilk kitabı TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a takdim etti. Bilimsel çalışmaya verilen destek ve katkılardan ötürü TATSO Başkanı Bilal Adabağ’a teşekkürlerini ileten Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya, yapılan çalışma ile literatüre önemli bir katkı sunulduğunu ifade etti.

Türk Devletleri Teşkilatının önemine dikkat çeken Öğretim Üyeleri Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya, “Ortak tarihi ve kültürel yatkınlığın yansıması üzerinde temellenen Türk Devletleri Teşkilatı kuruluşundan günümüze kadar geçen sürede üye ülkeler arasındaki işbirliğini geliştirmesinin yanı sıra küresel bir güç olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bağımsızlıklarına kavuşan Türk Devletleri’nin birbirleri ile giderek artan etkileşimi bugün ortak bir çatı altında toplanmalarına ve nihayetinde başta ekonomik, politik ve kültürel iş birlikleri olmak üzere birçok alanda paydaş olarak anılmalarına katkı sunmuştur. Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin farklı alanlardaki etkileşiminden hareketle bu kitap, Türk Devletleri Teşkilatı’nı ekonomik, politik ve kültürel etkiler perspektifinden ele almıştır. Kollektif bir çalışma sonucu ortaya çıkan bu eser Türk Devletleri Teşkilatı’nın gelişim sürecine katkı sunmayı hedeflemenin yanı sıra bu alana ilgi duyan araştırmacılara teorik ve ampirik uygulamalarla yeni gelişmeleri sunmak ve literatüre katkı sağlamayı hedeflemektedir” diye konuştu.

Özel katkılarından dolayı Öğretim Üyeleri Dr. Yılmaz Ulvi Uzun ve Dr. Hakan Kaya, teşekkürlerini ileten Bilal Adabağ, oda olarak önemli bir bilimsel çalışmada yer almanın kendileri için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da gerek Türk Devletleri Teşkilatı ve gerekse Ahlat’a dair görüşlerinin kitapta yer almasının ayrıca önemli olduğuna dikkat çeken Adabağ, kitabın akademi ve bilim dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.