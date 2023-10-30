Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine atanan 10 uzman ve 12 pratisyen doktor göreve başladı.

112. Devlet Hizmet Yükümlülüğü bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis il genelinde eylül ayında 144 hekim ataması yapılmıştı. Bu atamalar çerçevesinde Ahlat Devlet Hastanesi de atamaları yapılan 10’u uzman, 12’si pratisyen olmak üzere toplam 22 yeni doktor göreve başlayarak hekim kadrosunu güçlendirdi. Göreve yeni başlayan doktorlarla bir araya gelen Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat ve İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Akçınar, yeni doktorlara görevlerinde başarılar diledi. Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Yozgat, ataması yapılan yeni doktorlarla birlikte hastane hekim kadrosunu güçlendirerek sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırdıklarını belirtti. Başhekim Yozgat, yeni doktorlarla birlikte ilçe halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmanın çabası içerisinde olarak ilçe dışına sevklerin azalacağını söyledi.