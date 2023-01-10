Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla kitap bağış kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kitap iyileştirir" sloganıyla başlatılan kitap bağışı kampanyasına Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü de destek verdi. Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından Ahlat Park AVM’de başlatılan kitap bağış kampanyası programına Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, ilçe savcıları Muhammet Talha Yılmaz, Mehmet Can Fidan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Kartaler, Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Kurum Müdürü Murat Yusuf Özbay, kurum ikinci müdürleri Süleyman Mercan ve Mustafa Söğüt ile ilçedeki kurum amirleri katıldı. Kitap bağış kampanyasının açılış konuşmasını yapan Ahlat T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İkinci Müdürü Mustafa Söğüt, “Hangi sebeple olursa olsun ceza evlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların canı, malı, güvenliği, onuru, eğitim ve sağlık hakları devlete emanettir. Tüm çalışmalarımızı bu yaklaşımla sürdürüyor ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu bağlamda kitabın en iyi dost olduğu, en iyi arkadaş olduğu gerçeği de göz önünde bulundurularak çok anlamlı bir kampanyaya bugün başlangıç yapıyoruz” dedi.

Daha sonra konuşan Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban’da, “Yüce bir dinin mensuplarıyız. İlk ayeti celilesi ‘Oku’ emriyle başlayan bir din. İnsanlığa rahmet olarak gelen bir dinin mensuplarıyız, neferleriyiz. İnsanlığın gelişimini nakledeceği en önemli vasıta yine kitap ve okuma alanıdır. Kısacası insanlık tarihinden günümüze ne intikal etmişse bugüne taşıyıp onu tecrübe edip insan hayatına ulaştırma alanı okuma alanıdır. Ceza ve tevkif evlerinin her ne sebepten olsa da aslında bir ıslah mekanizması olduğunu kabul ederek yola çıkarsak burada ıslahın bilgisiz, birikimsiz ve okumadan olmasının da mümkün olmayacağını kabul edersek yapılan işlemin doğru adreste tam zamanında yapıldığını görüyoruz. Bu konuda da tüm yetkilileri ve katkı sunan ekibi yürekten kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Bizde konuya nasıl katkı sunacaksak öylede yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından kampanyaya katılım sağlayan kurum amirleri, kitap bağış standına bağışta bulundu. Kitap bağış kampanyasının 45 gün boyunca devam edeceği belirtildi.