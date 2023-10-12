Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve dünyanın en büyük İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığını yaz aylarından bu yana yaklaşık 200 bin kişi ziyaret etti.

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı, turizm sezonunun sonlarına yaklaşmamıza rağmen ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İlçenin İkikubbe Mahallesi’nde 8 bin 200 mezarı bünyesinde barındıran 210 dönümlük dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı, her yıl yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor. Sanat eseri özelliği taşıyan ve üzerlerindeki kabartmalar, motifler, oymalar, kitabeler ve yazılarla tarihe ışık tutan abidevi mezar taşları, ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.

“Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı” ile "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen ve "Sakin Şehir" unvanına sahip Ahlat’a gelen ziyaretçiler, İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığını da gezme fırsatı buluyor. Siirt’ten gelerek mezarlığı ziyaret eden Öznur Güzel, “Siirt’te yaşıyorum. Siirt’ten buraya ailemle birlikte geldim. Buranın tarihi yapısını çok merak ediyordum. Buraya geldiğimiz zaman taşların üstündeki motifler ve dokular çok hoşumuza gitti. Birçoğunun üstünde de farklı farklı dillere göre açıklamalar yapılmış bu da çok güzel. Her dilden ve her ırktan insanlar düşünülmüş. Çevremdekilere de gelmelerini tavsiye edebilirim. Bu taşların bozulmadan bu zamana kadar gelmesi çok güzel ve bizim burada tarihe verdiğimiz önemi de açıklamaktadır” diye konuştu.

Mehmet Önder Yunusoğlu adlı vatandaş ise Diyarbakır’dan geldiğini ifade ederek, “Bugün arkadaşlarımızla Selçuklu Mezarlığını ziyarete geldik. Dünyanın en büyük İslam Mezarlığı olduğunu duyduk ve o sebeple ziyarete geldik. Burada çok güzel mezar taşları var, motifleri ve işlemeleri çok hoş. Herkesten de Ahlat Selçuklu Mezarlığını ziyaret etmelerini bekleriz. Tam bir açık hava müzesi, bütün vatandaşların gelip ziyaret etmesi gereken bir yer” dedi.