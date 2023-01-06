Bitlis’in Ahlat ilçesinde bin eserin sergilendiği Ahlat Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bin eserin sergilendiği Ahlat Müzesi, ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor.

2018 yılında çağdaş müzecilik anlayışı ile yeniden inşa edilerek hizmete sunulan Ahlat Müzesi’nde Kalkolitik, Erken ve Orta Tunç ile Urartu, Roma, Helenistik, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait yaklaşık bin eser sergileniyor. UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın yanında bulunan müze, 4,5 yıldır yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor. İnteraktif uygulamalarla tarihi dönemleri yansıtan canlandırma birimleri, Sultan Alparslan’ın balmumu heykeli, çeşitli dönemlere ait tarihi eserler ve geçen yaz müzeye kazandırılan Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke ziyaretçileri cezp ediyor.

Ahlat Müzesi Müdürü Mikail Ercek, tarihi yapıları ve kümbetleriyle adeta açık hava müzesi konumundaki Ahlat ilçesine ilginin gün geçtikçe arttığını belirterek, buna paralel olarak Ahlat Müzesi’nde de ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını söyledi. Müzeye gelen ziyaretçilerin her yıl katlanarak arttığını belirten Ercek, 2021 yılında 11 bin olan ziyaretçi sayısının 2022 yılı sonu itibarıyla 20 bin 143 kişiye ulaştığını söyledi. Müzeye gelen ziyaretçilerin sergilenen eserler ve yapılan uygulamalarla adeta tarihi yolculuğa çıktığını ifade eden Ercek, “Eserlerimiz fuaye, kentsel bellek ve arkeolojik salon olmak üzere üç farklı alanda sergilenmektedir. Kentsel belleğimizde genelde yakın dönemi, İslamiyet sonrasını işlemeye çalıştık. Bunun yanında tabiat zenginliklerimizi de işlemeye çalıştık. Fuaye alanımızda Selçuklu döneminin havasını yansıtan motifler, yerel motifler, bunun yanında o dönemde tercih edilen turkuaz renklere ağırlık verdik. Arkeolojik salonumuzda ise farklı dönemlere ait eserler sergilenmektedir. En erken dönemimiz Kalkolitik dönem, daha sonraki dönem Erken Tunç ve Orta Tunç derken, Osmanlı dönemine kadarki uygarlıkların izlerini taşıyan eserler sergilenmektedir. Müzemizi çağdaş müzecilik anlayışıyla yaptık. Dolayısıyla sergileme anlayışımız oldukça ziyaretçilerimizin ilgisini çekmektedir ve ilgi görmektedir” dedi.

Ahlat Müzesi’ni 2022 yılında 20 bin 143 kişinin ziyaret ettiğini belirten Ercek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2021 yılına baktığımızda müzemizi 11 bin 814 kişinin ziyaret ettiğini görüyoruz. 2021 yılıyla kıyasladığımızda müze ziyaretçi sayısının iki kat arttığını görüyoruz. Bu artışların nedenlerine bakacak olursak, bakanlığımızın buradaki hizmetleri ve müzemizin çağdaş müzecilik anlayışıyla tanzim edilmesi ve düzenlenmesi, Cumhurbaşkanımızın 26 Ağustos’ta her sene burayı ziyaret etmesi, burayı ziyaret ederken halkın Cumhurbaşkanımıza olan ilgisi ve bütün bunları bir araya getirdiğimizde ziyaretçilerin artışını sağladığını söyleyebiliriz.”

“Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikke müzeye kazandırıldı”

Geçen yıl Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikkenin müzeye kazandırıldığını ve bunun ziyaretçi sayısındaki artışa etki ettiğini belirten Müze Müdürü Ercek, “Özellikle geçen yılki artan ziyaretçi sayısının en önemli sebeplerinden biri de Sultan Alparslan dönemine ait bin yıllık altın sikkeyi müzemize kazandırmış ve sergiliyor olmamızdır. Çünkü biz bunu net biliyoruz ki Ahlat ilçesi Alparslan’la anılıyor ve ziyaretçilerimiz Alparslan’a ait bir eserin olmasını bekliyordu. Bu eserimizin gelişiyle ziyaretçi sayısında bir artışın olduğunu da gözlemledik. Yaklaşık bin eser müzemizde sergilenmektedir. Müzemizi çağdaş müzecilik anlayışıyla tanzim ettiğimiz için ziyaretçilerimizin ilgisini çekmektedir” diye konuştu.