İstanbul’da faaliyet yürüten İstanbul Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLAT İSDER), burs alan Ahlatlı öğrencilerle burs desteği veren hayırsever iş insanlarını kahvaltı programında buluşturdu.

Ahlat Öğretmenevinde düzenlenen kahvaltılı kaynaşma programına Ahlat Kültür Turizm Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği (AHLAT İSDER) yönetimi, dernekten burs alan öğrenciler ve burs desteği sunan hayırsever iş insanları katıldı. Kahvaltı programında konuşan AHLATİSDER Yönetim Kurulu Üyesi Günay Aydaner Babacan, “Hepiniz hoş geldiniz. Buradaki gençlerimiz, derneğimiz aracılığıyla burs verenlerle bir araya geliyor. Gençlerimizin bir birlerini tanımalarını, ilerleyen dönemlerde kendi alanlarında iletişim kurabilmeleri, sosyal hayatlarına bir nebzede olsun dokunmak istedik. Geleceğimizin mimarı gençlerimizin ufuklarını açmak adına elimizden gelen ne varsa dernek olarak yapmaya çalışıyoruz. AHLAT İSDER olarak İstanbul üzerinden çalışmalarımızı yürütürken burada da yerel yönetimlere desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Kahvaltı sonrası program karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.