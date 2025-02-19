Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine yeni bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı kazandırıldı.

Ahlat Devlet Hastanesi’nde bulunan ve sık sık arıza veren eski BT cihazı hastane yönetiminin girişimleriyle yenisiyle değiştirildi. Hastaneye kazandırılan yeni BT cihazı ile pek çok hasta erken teşhis ve tedavi şansı yakalayabilecek. Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Muhammet Cemil Demirbağ, eski BT cihazının onarımının yüksek maliyet oluşturması nedeniyle ve uzun zaman aldığı için hastaların mağduriyet yaşadığını söyledi. Demirbağ, hastane yönetimi olarak Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler neticesinde yeni bir bilgisayarlı tomografi (BT) cihazını hastaneye kazandırdıklarını söyledi. Başhekim Demirbağ, "Yeni BT cihazıyla ihtiyacı olan hastalar Tatvan’a ve Bitlis’e sevk edilmeden hastanemizdeki işlemleri yapılabilecek, böylece zaman kaybı ve sevklerden kaynaklı mali külfetler azalmış olacaktır" dedi.