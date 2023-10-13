Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesine ataması yapılan uzman doktorlar göreve başladı.

112. Devlet Hizmet Yükümlülüğü bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından Bitlis il genelinde eylül ayında 144 hekim ataması yapılmıştı. Bu atamalar çerçevesinde Ahlat Devlet Hastanesine atamaları yapılan KBB Uzmanı Op. Dr. Ergin Eroğlu, İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Gülşah Atbiner Eroğlu ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ali Tugay Çelik görevlerine başladı. Göreve yeni başlayan doktorlarla bir araya gelen Ahlat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. M. Ekrem Özdemir ve İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Akçınar, yeni doktorlara görevlerinde başarılar diledi.

Hastane İdari ve Mali İşler Müdürü Salih Akçınar, yeni doktorlarla birlikte sağlık hizmetlerindeki kaliteyi arttırdıklarını belirterek, “112. Devlet Hizmet Yükümlülüğü atamalarında devlet hastanemize de birçok branşta uzman doktor atamaları gerçekleşti. Doktorlarımız hastanemize gelerek göreve başladılar. Yeni doktorlarımızla birlikte ilçe dışına sevklerimizde azalmış olacak. Yeni KBB uzmanımız aynı zamanda ameliyatlar da yapacak. Yeni doktorlarımızla kadromuzu güçlendirip ilçemiz halkına en iyi sağlık hizmetlerini sunmanın çabası içerisindeyiz” dedi.