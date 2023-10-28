Bitlis’in Ahlat ilçe Devlet Hastanesi’nde KBB uzmanı Op Dr. Ergin Eroğlu tarafından ilk defa endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatı yapıldı.

Uzun yıllardır burun tıkanıklığı şikayeti ile Ahlat Devlet Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Polikliniği’ne başvuran 56 yaşındaki erkek hasta yapılan endoskopik sinüs cerrahisi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Endoskopik sinüs cerrahisi, endoskop yardımıyla burundaki sinüslere yapılan cerrahi müdahaleler olduğunu belirten Ahlat Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Ergin Eroğlu, “Endoskop yardımıyla ulaşılması güç yerlere kolayca ulaşarak o bölgeden net görüntü alınıp endoskopik sinüs cerrahisi daha kolay gerçekleşir. Bu yöntem ile de ilk kez Ahlat Devlet Hastanesi’nde bu ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamız bize geldiğinde uzun süredir nefes almakta güçlük çektiğini, son 6 senedir de her iki burun deliğinin tıkalı olduğunu belirtti. Yaptığımız tetkik ve görüntüleme sonucu kronik sinüzit ve tüm nazal pasajı dolduran nazal polip mevcuttu. Bu kapsamda hastamıza endoskopik sinüs cerrahisi işlemini yaptık. Ameliyat sonrası 1 gün hastanemizde izledikten sonra tekrar kontrole gelmek üzere şifa ile taburcu ettik" dedi.