Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bitlis’in Ahlat Devlet Hastanesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeği aratmadı.

Ahlat Devlet Hastanesi, Bitlis UMKE ve Ahlat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün katılımlarıyla deprem anında ortaya çıkan olumsuz durumlar ve oluşabilecek yangına müdahale şekilleri yapılan tatbikatla anlatıldı. Tatbikat öncesi personele; hastanede olabilecek bir depremde yapılması gerekenler, alınması gereken önlemler ve hastaların nasıl tahliye edileceği anlatıldı. Bina içinde ve dışında senaryo gereği deprem olmasıyla birlikte butona basılarak alarm verildi. Olabilecek bir depremde gerçekleştirilecek kurtarma ile tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikatta, birimlere eğitimler uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca yüksek katlarda mahsur kalan hastaların kurtarılması, acil servisin dış mekanda organizasyonu ve triaj alanlarının oluşturulması konuları da uygulamalı olarak tatbik edildi.

Başarı ile tamamlanan tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Ahlat Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Uğurtan Ergün, olabilecek deprem durumlarına hazırlıklı olunması için tatbikat yaptıklarını belirtti. Ergün, “Bugün hastanemizde hastane eylem planımıza uygun bir şekilde deprem tatbikatımızı gerçekleştirdik. Deprem tatbikatımıza UMKE ekipleri ve ilçemiz itfaiyesi de katıldı. Gerçek bir senaryoya uygun olabilecek bir şekilde hastalarımızı tahliye ettik. Bundan sonra meydana gelebilecek deprem ve yangın gibi durumlarda tatbikatımızı başarılı bir şekilde yapmış olduk” dedi.