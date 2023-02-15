Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen depremzedelere Bitlis’in Ahlat ilçesi kucak açtı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen depremzedelere Bitlis’in Ahlat ilçesi kucak açtı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle asrın felaketini yaşadı. Afetin meydana geldiği andan itibaren Ahlat halkı, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları depremzedelerin yaralarının sarılması için tek yürek oldu. Devlet-millet dayanışmasıyla hareket eden ilçe halkı topladığı yardımları deprem bölgesine gönderirken ilçeye gelen depremzedelere de kucak açtı. Depremin vurduğu illerden Ahlat’a gelen 246 aile öğretmenevi, uygulama oteli, belediyeye ait sosyal tesis ve konuk evlerinde misafir ediliyor. İlçede fazladan evleri bulunan bazı yardımseverler evlerini depremzedelere tahsis ederken, bazı vatandaşlar kendi evlerini depremzedelere açtı.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçeye gelerek belediye konuk evlerinde kalan depremzedeleri ziyaret etti. Depremzede ailelerle görüşüp bir sorunlarının olup olmadığını soran Başkan Çoban, bu zorlu süreci devlet-millet dayanışmasıyla aşacaklarını söyledi.

“Ensar-muhacir ruhuyla Ahlat halkı bize kucak açtı”

Depreme Malatya’da yakalan depremzedelerden Sabri Akın, ailesi ve yakınlarıyla birlikte Ahlat’a geldiklerini söyledi. Ahlat halkının kendilerine kucak açtıklarını bir kısım aile fertlerinin belediye konuk evlerinde bir kısım aile fertlerinin de ev tutarak Ahlat’a yerleştiklerini belirten Akın, “Malatya’da kendi ailem ve yakın ailelerimizle beraber yaşamış olduğumuz deprem afetinden dolayı bugün Ahlat’tayız. Ben öncelikle bütün Türkiye halkı ve hepimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim inşallah bir daha böyle bir afet göstermez. Çok ciddi ve 10 ili etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Buna rağmen gerek halkımızın, gerek devlet yetkililerimizin, gerek sivil toplum kuruluşlarımızın hepsinin ciddi anlamda dayanışmasıyla, birlik ve beraberliğiyle bugüne kadar ciddi anlamda sorunlarımızı hallettik. Tabi sarsıntıların devam etmesinden dolayı psikolojik anlamda da sıkıntı yaşıyor insanlarımız. Bizde kısmen bu sorunlardan rahatlamak adına sağ olsun özellikle Ahlat Belediye Başkanımız bize belediyenin sosyal tesislerini açtı ve biz 4-5 gündür buradayız. Misafirhanede ve konuk evlerinde kalıyoruz. Gerek başkanımız ve gerekse Ahlat halkı çok ciddi anlamda ilgi gösteriyor. Hatta birçok esnaf arkadaşımız bile gittiğimizde hemen evlerini açabileceklerini, gerekli yardım kampanyaları düzenleyebileceklerini söylediler. Yani bu olay şunu ortaya koydu ki gerçekten Türkiye halkı çok ciddi anlamda bu tür durumlarda birbirlerini destekleyen bir halk. Biz burada bunu gördük. Kendi inancımızla aldığımız güçle daha önce yaşamış olduğumuz ensar-muhacir ilişkisini biz tabi ki tarihte okurduk. Ama inanın ki bugün burada Ahlat’ta bunu yaşıyoruz. Ben inanıyorum ki birçok bölgede kendi arkadaşlarım şu an Türkiye’nin birçok noktasına gitmişler hepsinin ortak ifade ettiği şey şu ki yani gittiğimiz yerde halkımız kendi evlerini açıyorlar. Kendileri akrabalarının yanına gidip kendi evlerini depremzedelere açıyorlar. Rabbim bir daha böyle bir şey bize göstermesin. Gerçekten çok fedakâr insanlar. Bu kendi ülkemize, kendi vatanımıza, kendi devletimize karşı sevgi duygularımızı daha da pekiştiriyor. Gerçekten ciddi anlamda bir dayanışma, birlik ve beraberlik ruhu gelişti. İnşallah bu birlik ve beraberlik ruhuyla biz bu ülkede çok şeyler başarabiliriz. Yeter ki bu anlamda birbirimize destek olalım, birbirimize yardımcı olalım ve gerçekten ensar-muhacir ruhunu ve ilişkisini tekrardan yaşatabilelim. İlk önce bizim bir ailemiz geldi. Daha sonra kendi aile çevremiz olarak yaklaşık 30 kişi şu an Ahlat’tayız. Bir kısmımız evlerde bir kısmımızda belediyenin konuk evlerindeyiz. Başkanımız bizi misafir ettiler. Bunun dışında artık Ahlat’ta; Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve diğer illerden de bizim birebir şahit olduğumuz arkadaşlarımız var. Ahlat halkı gerçekten bunların hepsine kucak açmış. Ahlat halkına, esnafına ve belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.