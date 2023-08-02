Bitlis’in Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın da içinde bulunduğu araç kaza yaptı, Başkan Çoban ve beraberindekiler hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçenin Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban’ın da içinde bulunduğu S.A. idaresindeki 06 FF 5307 plakalı Volkswagen marka otomobil ile Ü.A. idaresindeki 33 AOR 327 plakalı Seat marka otomobil çarpıştı. Kaza sonrası Ahlat Belediye Başkanı Çoban’ın ile birlikte araçlar içerisinde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralanarak tedavileri için Ahlat Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralılar taburcu edilirken, olayla ilgili adli tahkikat ise devam ediyor.

Kazanın ardından İHA muhabirine telefonla bilgi veren Ahlat Belediye Başkanı Çoban, kazadan dolayı arayıp soran herkese teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu söyledi. Başkan Çoban, hem personeline hem de kazada yaralanan aileye geçmiş olsun temennisinde bulundu.