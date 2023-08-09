Bitlis’in Ahlat ilçesinde kurulan 1071 Sultan Alparslan Otağı, bu yıl 952. yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinliklerine hazırlanıyor.

Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı ve "Anadolu’nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat’ta, Malazgirt Zaferi kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor. İlçenin Çarho mevkisindeki 150 bin metrekare alan üzerinde kurulan millet bahçesindeki 1071 Sultan Alparslan Otağı, 23-24-25 Ağustos tarihlerinde okçuluk, atlı okçuluk, kökbörü, güreşler, geleneksel oyunlar ve konserler gibi birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Ayrıca otağ içerisinde bulunan 50 çadırda katılımcı illerin stantları görücüye çıkarken, Türkiye’nin dört bir tarafından katılımın sağlanacağı el sanatları sergileri açılacak.

“Tüm halkımızı kutlamalara bekliyoruz”

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, bu yılki 1071 kutlamalarını festival havası içerisinde geçireceklerini söyledi. Çoban, 25 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve devletin zirvesini Ahlat’ta ağırlayacaklarını belirterek, “1071 programlarımız Ahlat ve Malazgirt’te yapılmak üzere 23-25 Ağustos Ahlat, 26’sında ise Malazgirt’te gerçekleşmek üzere başladı. Bu hazırlıklarımızı en sağlıklı şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Obamızda çadırlarımızı kurduk. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Devlet Bahçeli’yi ve tüm konuklarımızı birlikte ağırlayacağız. Bakanlar kurulumuzu, kuvvet komutanlarımızı, her zaman olduğu gibi tüm ihtişamıyla bu ecdat mirası bölgede ağılamaya devam edeceğiz. Bu milli kültürümüzün, mirasımızın ihyası ve devamıyla alakalı hiçbir zorluk ve sorun yaşamadan işlerimizi yürüteceğiz. Hazırlıklarımızı tamamlamak üzere devam ediyoruz. Obamızda başta han çadırı olmak üzere 51 çadırımız tamamlanmış oldu. Yine burada Okçular Vakfımız, Bilal Erdoğan Bey, Haydar Ali Yıldız Bey, bakanlıklarımız, belediyelerimiz elbirliğiyle vatandaşımızla o tarihi anı yad etmeye devam edeceğiz. Allah bu millete bin yıldır değişmez bir yurt nasip etti. Buradan aracılığınızla tüm halkımızın, Türkiye’deki tüm belediyelerimizi, bölgenin Ahlat olunca değişen farklı bir konusu da kültürel mirastan dolayı da arkeologları, sanat tarihçileri, tarihçileri kısacası 1071’i hatırlatacak her objeyi davet ediyor ve yeniden ihya etmeye çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Cuma’yı da burada kılar diye ümit ediyoruz. Geçen yıl Malazgirt’te denk gelmişti, bu yıl da 25’i burada Cuma gününe tekabül ettiği için burada gerçekleşir. Nihayetinde program değişikliğiyle ilgili herhangi bir şey bize intikal etmediği için rahat söyleyebiliyoruz, tüm programlarımız gerçekleşecek. Bizde çalışmaları ve programları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Ahlat 1071 kutlamalarında var olan tüm etkinliklerin devamını daha da görkemli şekilde sağlamaya devam edeceğiz. Etkinliklerimiz alanda atlı oyun ekibi, okçuluk alanı, etno sporun tüm dalları, güreş alanı bununla beraber de kültürel zenginliklerimiz çadırlarda sergilenecek. Birde şehir merkezinde konserlerimiz olacak. Bunların hepsi hayat bulacak. Hemşehrilerimizi bu yıl alanda çok görkemli ve ihtişamlı bir 1071 kutlamasını sunmuş olacağız” dedi