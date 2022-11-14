Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Ekim ayında bölge ihracatının 32,3 milyon dolar olduğunu açıklarken yüksek enflasyon ve artan maliyet baskısının sektörü derinden etkilediğini belirtti. Yılın son 2 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ciddi daralmalardan endişe duyulduğunu vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Sektör olarak ayakta kalarak uluslararası alanda ülkemizin kazanımlarını koruyabilmeliyiz. Ham madde, enerji ve işçilik maliyetlerimiz başta olmak üzere pandemi döneminde uygulanan desteklerin tekrar devreye alınmasını bekliyoruz” dedi.

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, Ekim ayında bölge ihracatının 32,3 milyon dolar olduğunu açıklarken yüksek enflasyon ve artan maliyet baskısının sektörü derinden etkilediğini belirtti. Yılın son 2 ayında hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında ciddi daralmalardan endişe duyulduğunu vurgulayan Başkan Gürkan Tekin, “Sektör olarak ayakta kalarak uluslararası alanda ülkemizin kazanımlarını koruyabilmeliyiz. Ham madde, enerji ve işçilik maliyetlerimiz başta olmak üzere pandemi döneminde uygulanan desteklerin tekrar devreye alınmasını bekliyoruz” dedi.

“Pandemi dönemindeki yakından tedarik avantajlarını kaybediyoruz”

Avrupa Birliği’nde (AB) yaşanan resesyon ve enerji krizi nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kıstığını, bunun etkilerinin ilk hissedildiği sektörlerin başında da hazır giyim sektörünün geldiğini kaydeden AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, yeni siparişler, kapasite kullanım oranları ve ihracatta düşüş hızının kasım ve aralık aylarında daha da artacağından endişe ettiklerini, 2023 yılının ilk aylarında negatif tablonun devam etmesinden kaygılandıklarını söyledi.

Salgın sürecinde tedarik zincirinin değişmesi ile rakiplerine göre avantajlı konuma geçen Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için son aylarda ibrenin tersine döndüğünü belirten Başkan Gürkan Tekin, “Tüm dünyada artan enflasyonist baskıya bağlı olarak düşen alım gücü, durgunluk endişesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi etkenler, hazır giyim ürünlerine olan talebin hızla gerilemesine yol açıyor. İhracat hızında yavaşlama belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Ünlü markaların depolarında ciddi oranda stoklar oluştu. Az da olsa gelen siparişlerde pandemi döneminde yakından tedarik eğilimiyle Türkiye’ye yönelen markalar, günlük hayatın normalleşmesiyle beraber bu pazarı tekrar kazanmak isteyen Uzak Doğu ülkelerinin verdiği maliyetlerin altındaki fiyatlardan dolayı bu ülkelere yönelmeye başladı. Türkiye olarak konteyner ve navlun fiyatlarının pandemi öncesi seviyelere inmesiyle Avrupa Birliği ülkelerine coğrafi yakınlık ve kara yolu ile nakliye cazibesini de yitirmiş durumdayız” diye konuştu.

“Talepteki daralmalar ve artacak işçilik maliyetleri istihdamı olumsuz etkileyecek”

Talepteki sert daralmaların emek yoğun sektörlerin başında gelen hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe istihdamı da olumsuz yönde etkilemeye başlayacağının altını çizen Başkan Gürkan Tekin, yılbaşından itibaren asgari ücret artışıyla beraber işçilik maliyetleri daha da yükseleceğinden işletmelerde işçi çıkışlarının hızlanacağını ve birçok işletmenin de kapanma riski ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Başkan Gürkan Tekin, “Enerji, işçilik ve ham madde maliyetlerinin azaltılmasına yönelik devlet desteklerinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne pozitif ayrımcılık yapılmasına yönelik taleplerimizin acilen değerlendirilmesini bekliyoruz. İstihdamın korunması ve finansmana erişimin kolaylaştırılması konularında pandemi dönemindeki gibi desteklerin verilmesi sektörümüzün sürdürülebilir üretiminin devamı için hayati önem taşımaktadır” dedi.

Inditex grubuyla ortak komisyon kurulması kararı alındı

Öte yandan Türk hazır giyim sektörünün Avrupa Birliği pazarındaki kazanımlarının korunması ve geliştirilmesi için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve ihracatçı birlik başkanlarından oluşan bir heyetin, ekim ayının sonunda Inditex Grubu ile İspanya’da üst düzey temaslarda bulunduğunu anımsatan Başkan Gürkan Tekin, Inditex ile sorunların giderilmesi ve iş birliklerinin geliştirilmesi için yapılan görüşmenin önemli bir adım olduğunu bildirdi. Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi:

“TİM Başkanımız Mustafa Gültepe, hazır giyim ve tekstil ihracatçı birlik başkanlarımızla birlikte Inditex CEO’su Oscar Garcia Maceiras ve beraberindeki üst düzey yetkililerle verimli bir görüşme yaptık. Sorunları ve muhtemel çözüm yollarını masaya yatırdık. İlişkilerimizin çok daha verimli olacağı bir dönemi birlikte inşa edebileceğimiz noktasında mutabık kaldık. Inditex yöneticileriyle ikinci görüşmeyi kasım sonu gibi Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Buna benzer görüşme trafiğini ülkemizden yoğun mal alımı yapan diğer ünlü markalarla da yürütmeyi amaçlıyoruz.”

Ekim ayında en fazla ihracat Hollanda, İspanya ve Almanya’ya

Ekim ayına ilişkin bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Gürkan Tekin, “Yılın 10’uncu ayında 4 bin 349 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimiz en fazla ihracatı 13,3 milyon dolar değer ile bayan dış giyimde elde etti. Bunu 10 milyon dolar değer ile bay dış giyim ve 3,7 milyon dolar değer ile diğer hazır eşya takip etti. Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesine baktığımızda, 7,4 milyon dolar değer ile Hollanda birinci, 7,2 milyon dolar değer ile İspanya ikinci, 3,8 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Suudi Arabistan, Ukrayna ve Afganistan pazarlarında ihracat hacminde dikkat çeken artışlar sağladık” dedi.