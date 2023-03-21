Deprem bölgesindeki illerde tekstil ve hazır giyim sektörlerinin geçen yılki ihracatının 3,87 milyar dolar olduğunu, Kahramanmaraş’ın tek başına Türkiye’nin iplik ihtiyacının yüzde 31’ini karşıladığını kaydeden Gürkan Tekin, felaketler sonrasında üretim ve ihracata yönelik senaryolarda her iki sektörü birlikte değerlendirmenin doğru olacağını vurguladı. Gürkan Tekin, “Afetin yaralarını sarmak, üretimin ayağa kalkmasıyla mümkün olacak. Deprem bölgesindeki işletmelerin toparlanması için de çok daha fazla devlet desteğine ihtiyaç var. Tüm bu destekler sağlanırken yoğun afet göçü alan illerin başında bulunan Mersin’in de özel bir statü kapsamında değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

Pamuklu iplik ve dokuma kumaşta en büyük tedarikçiler afet bölgesinde Türkiye genelindeki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarında sipariş iptalleri yaşamamak için bir süre ithal kumaş kullanılabileceğini, ancak Pakistan, Çin ve Hindistan’dan yapılacak tedariklerin zaman alacağını kaydeden Gürkan Tekin, dünya pazarlarında yaşanan gelişmelere bir de depremin eklenmesiyle bahar döneminin ciddi zorluklarla geçmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Başkan Gürkan Tekin, “Deprem felaketinden etkilenen 11 ilimizde geçen yılki hazır giyim ihracatı 541,3 milyon dolar, tekstil ihracatı 3,33 milyar dolar oldu. Her iki sektörün toplam ihracat hacmi 3,87 milyar dolar düzeyinde. Pamuklu iplik ve dokuma kumaşta en büyük tedarikçiler afet bölgesinde bulunuyor. Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki tedarikçilerimizin fabrikalarındaki maddi hasarların yanında, personel ve aileleri evlerine giremediği için başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. Bu nedenle fabrikaların verimli üretim aşamasına geçmesi zaman alacaktır. Hem tekstil, hem de hazır giyim sektöründe önemli ölçüde yetişmiş eleman ve ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Bu süre zarfında tedarik zinciri aksayacağı için siparişlerde gecikmelerin, hatta iptallerin olabileceğinden endişeliyiz.” diye konuştu.

Tekstil sektöründeki sıkıntıların domino etkisiyle hazır giyim sektörüne yansıyacağına dikkat çeken Başkan Gürkan Tekin, şunları söyledi: “Rekabetin çok sert yaşandığı bir sektöre hizmet veriyoruz. Küresel arenada elde ettiğimiz kazanımları korumamız için yaralarımızı hızlıca sararak tekrar üretim çarklarını döndürmemiz gerekiyor. Bunun için hükümetimizden bölge iş dünyasına yönelik daha çok destek beklentimiz bulunuyor. Kredi Garanti Fonu (KGF) kredileri başta olmak üzere, eldeki tüm imkânlarımızı seferber etmeliyiz. Bölgedeki firmalarımızın kısa dönem çalışma ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını talep ediyoruz. Firmalarımızın tam kapasite ile üretime geçene kadar tüm kredilerin faizsiz olarak ertelenmesini ve yine bu süreçte hibelerle, uzun vadeli faizsiz kredilerle üreticilerimizin desteklenmesini istiyoruz. Bu dönemde çalışma arkadaşlarımızın vergi ve sigorta ödemelerinin de hükümetimiz tarafından üstlenilmesi işletmelerimizin üzerindeki yüklerin azaltılması noktasında bizlere destek olacak işlerin daha hızlı toparlanmasına katkı koyacaktır.” AHKİB’in şubat ayı ihracatı 21,4 milyon dolar Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün şubat ayı ihracat performansını da değerlendiren Başkan Tekin, şöyle devam etti; “Türkiye geneli sektör ihracatımız şubat ayında 1,58 milyar dolar oldu. AHKİB olarak bu ayda 21,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Şubat ayında 2 bin 369 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Birliğimizin, en çok ihraç ettiği ürün grupları listesinde 9,3 milyon değer ile bayan dış giyim birinci sırada yer aldı. Bunu, 4,6 milyon dolar değer ile bay dış giyim, 2,6 milyon dolar değer ile pamuklu ev tekstili takip etti. AHKİB olarak en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesine baktığımızda, 4,1 milyon dolar değer ile İspanya birinci, 3,8 milyon dolar değer ile Hollanda ikinci, 3,7 milyon dolar değer ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde Romanya, Rusya ve Suudi Arabistan, ihracat hacminde anlamlı artışlar sağladığımız pazarlar oldu.”