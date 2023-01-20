Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Aile Danışma ve Eğitim Merkezi tarafından çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde konteyner kentte konaklayan Ahıska Türkü okul öncesi dönemi çocuklara yönelik psikososyal destek programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Okul Öncesi Bölümünün katkıları ile gerçekleştirilen çocuk şöleni programında çocuklar eğlenceli dakikalar geçirdi. Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Aksu çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.