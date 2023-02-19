Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılarak, dağıtımı gerçekleştirildi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından hazırlanan yardım malzemeleri deprem bölgelerine ulaştırılarak, dağıtımı gerçekleştirildi.

DATÜB, AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda deprem bölgesine yardıma devam ediyor. Araçlara yüklenen yardım malzemeleri DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar öncülüğünde Gaziantep’in Nizip ilçesine ulaştırılarak, dağıtımı yapıldı. Uçar, Kahramanmaraş ve diğer illerde yaşanan depremin 100 yılın felaketi olduğunu belirterek, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un talimatı ile dünyanın 9 ayrı ülkesinde yaşayan Ahıska Türkleri olarak olarak Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti. Uçar, “Bu acı felaket sırasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz. Göçük altında kalan ve hala kurtarılmayı bekleyen insanlarımızın da bir an önce sağ salim çıkarılmalarını bekliyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah bir daha bizlere bu gibi acıları yaşatmasın" dedi.