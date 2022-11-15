Elazığ’da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Elazığ’da, Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Elazığ’da Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) temsilcileri, il yöneticilerinin ve Elazığ’da yaşayan Ahıska Türkleri de katıldı.

Elazığ’a yerleştirilen Ahıska Türklerinde hakkında bilgi veren Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Öz kardeşlerimize karşı ne yapılaması gerekiyorsa o şekilde hareket ettik. Eksiğimiz noksanımız varsa bağışlansın. Kendi öz kardeşimize kavuşmuş gibi mutlu olduk. Onların dar gününde onların yanında olmaktan mutlu olduk. Elazığ ve Elazığlı hemşehrilerim olarak mutlu olduk” dedi.

Türkiye’nin, Ahıska Türklerine destek olduğunu ifade eden Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, “Hiç bir zaman yaşadıkları ülkeye yük olmadı bu millet. Hiç el açmamıştır. Kimseye eyvallah etmemiştir. Kendi emeğiyle kendi gücüyle ayakta durmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu aziz milletin arkasında oldu. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız her zaman Ahıska Türkleri ile ilgili çalışmaların arkasında oldular” şeklinde konuştu

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ise “Çok kıymetli soydaşlarımız üniversitede böyle bir toplantının düzenlenmesi soydaşlarımızın 78 yıl önce uğradıkları zulmü, sürgünü ve sürgün süresince yaşanılan çileleri hayatını kaybetmiş şehit düşen soydaşlarımızı anmak bizim için çok önemli. Ben bu nedenle bu toplantıyı düzenleyen üniversite hocalarımıza özellikle teşekkür ediyorum” diye konuştu.