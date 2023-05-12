Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Suriye’de görevdeyken kendileri için çorap ve bere ören Ahıska Türklerine teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı ekipleri, Aşağı Demirtaş Geçici Konaklama Merkezinde kalan Ahıska Türklerine özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Komandolar, Suriye’de görevliyken kendilerine çorap ve bere gönderen Ahıska Türklerine minnettarlıklarını göstermek amacıyla Ahıska Türklerini ziyaret etti. Mehmetçiğin kullandığı zırhlı araçları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklar, gördükleri tank ve zırhlı araçları karşısında büyük heyecan yaşadı. Komandolar, çocukların bu heyecanını fırsat bilerek onlarla birlikte tanklara bindi ve unutulmaz anlar yaşattı. Ziyaretin en özel anlarından biri olan köpek gösterisi oldu. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, özel eğitimli köpekleri ile çocukların karşısına çıktı. Köpeklerin kullandığı özel eğitim teknikleri ve hızlı hareketleri, çocuklar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Komandolar, çocuklara moral vermek için çeşitli etkinlikler de düzenledi. Bu çerçevede çocuklar yüz boyama, balon patlatma, yarışmalar gibi eğlenceli etkinliklerle çocuklar neşeli anlar yaşadı. Ayrıca, komandolar, çocuklara çikolata, şeker ve çeşitli hediyeler verdi.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Evren’in de katılımıyla, milli duygularla dolu bir atmosferde gerçekleşti. Kahraman komandoları sevgiyle karşılayan Ahıska Türklerine çeşitli ikram yapıldı ve hediyeler verildi.