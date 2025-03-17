Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında Ahlat ilçesinde ‘Ahıska Türkleri İskân Komisyonu’ toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda Ahlat’ta iskân ettirilen Ahıska Türklerinin iskân süreçleri, yerleşim yerlerindeki mevcut durumları ve entegrasyon sürecine ilişkin konular ele alındı. Toplantıya Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürü Fatih Ayna, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Türk Akraba Toplulukları Daire Başkanı Anıl Gündüç, İl Göç İdaresi Müdürü Cihan Cavli ve ilgili kurum amirleri katıldı.