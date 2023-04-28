Konya’nın Ahırlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin çabasıyla söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Ahırlı ilçesi Merkez Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ali Işık’a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Ahırlı, Yalıhüyük ve Bozkır itfaiye ekipleri sevk edildi. İş makinesinin de destek verdiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.