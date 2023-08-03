Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, ahırda koyun yünü kırptığı sırada elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde bulunan ahırda koyunyünü kırpan Müslüm Bozkurt (30), koyun kırpma makinesini çalıştırdığı sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı. Yere yığılan Bozkurt’u gören yakınları, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla ahıra gelen sağlık görevlileri, Bozkurt’u ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Müslüm Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.