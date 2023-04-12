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Olay, Mustafakemalpaşa ilçesi Ayaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece ilerleyen saatlerde koyunların bulunduğu ahıra, kurt girdi. Kurt, önüne gelen tüm koyunlara saldırırken bu sırada 2 koyun yaralandı. Bir süre boyunca saldıran kurt, kuzulardan birini alarak girdiği yerden çıkarak uzaklaştı. Koyun ahırındaki kurt saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da koyunların bulunduğu ahıra girmeyi başaran kurt, 2 koyunu yaralarken 1 kuzuyu da alarak girdiği yerden çıkarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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