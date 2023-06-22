Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ahırda çıkan yangında bir büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, Düziçi ilçesi Çamiçi Mahallesi’nde çıktı. Osman Nuri Çetin’e ait ahırda tadilat yapılırken kaynak makinesinden çıkan kıvılcım samanların alev alması sonucu yangına neden oldu. Ahırın alevler içinde kaldığını gören Çetin yangını kendi imkânıyla söndürmeye çalıştı. Ahırdan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından ahırda bulunan bir büyükbaş hayvanın telef olduğu belirlendi.