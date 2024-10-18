Bartın’ın Yeğenli köyündeki bir ahırda çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre Yeğenli köyünde 59 yaşındaki Ali İhsan Özdemir’e ait ahırda gece saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, 4 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından alevlere müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

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Yapılan ilk incelemelerde ise yangının elektik kablolarından çıktığı tahmin edilirken, kesin sebebin ise araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: iha