Kırıkkale’de "Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "şed kuşanma" töreni tiyatroyla canlandırıldı.

Kırıkkale’de "Ahilik Haftası" dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "şed kuşanma" töreni tiyatroyla canlandırıldı.

Kırıkkale’de Ahilik Haftası etkinliklerine katılan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yaptı. Zafer Caddesi’nde başlayan yürüyüş, Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu. Valilik koordinesinde Ticaret İl Müdürlüğü ve bazı STK’lar tarafından gerçekleştirilen etkinlikler, "ahilik" tiyatrosuyla devam etti.

Anadolu’da Türk kültür tarihinin önemli ögelerinden biri olan Ahiliğin önemli ritüellerinden biri olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "şed kuşanma" töreni tiyatroyla canlandırıldı. Tiyatroda temsili kalfa ve usta olmanın şartları yerine getirildi ve temsili "şed kuşanma" yapıldı.

Tiyatronun ardından "yılın ahisi" Mehmet Saydam, "yılın kalfası" Murat Aktaş ve "yılın çırağı" İbrahim Göndoğan’a cübbe giydirilip şed kuşatıldı.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Sezai Yeşilyurt, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yıldır ahilik sistemindeki "şed kuşatma" tiyatrosunu canlandırdığını söyledi.

Ahilik Haftası kutlamaları çerçevesinde kutlamaların yapıldığını ifade eden Yeşilyurt, "Yine her zamanki gibi Eylül ayında bir hafta ’ahilik’ ile ilgili ülkemizde kutlamalar oluyor. 20 yıldır ahilik sistemindeki şed kuşatmayı oynuyoruz. Günümüzde okulların verdiği ustalık ve kalfalık belgeleri gibi o dönemde de ustaya şed bağlanıyor. Günümüzde de ustalık belgesi veriliyor. O esnaf da dükkanını çalıştırıyor. Sonunda izlediğiniz papucu dama atmada ise eğer uygunsuz ürün sattıysa hatalı bir işi varsa zabıtanın dükkanı kapatması demek. Ahilik felsefesi o kadar çok derin ki dünya ticaretinde Avrupa ticaretinde belki Ahi Evran hazretlerinin sistemiyle hareket ediyorlar" diye konuştu.

Yılın ahisi seçilen yorgan imalatçısı Mehmet Saydam da "Çocukluk yıllarıma döndüm. 11 yaşıma döndüm. Hatta dün akşamdan beri gözümden geçirdim. Beni bu şerefe layık görenlere teşekkür ediyorum. Ben yorgancıyım, yorgan dikiyorum. Yorgancılık mesleği el emeği göz nuruyla yapılıyor. Çıraklığımız yün taramakla, pamuk taramakla, çıraklık eğitimiyle kalfalık derken ustayız. Günümüzde çeyizlik, düğün yapanların yorganları, evimizde günlük kullanılan yorganları imalatını yapıyoruz. Sene 1971’den beri ben bu işi yapıyorum" dedi.