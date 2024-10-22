Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Ahilik kültürünün önemli unsularından birisi olan Şed Kuşanama geleneğini yaşattı. Dönemin adetler ve kıyafetleriyle gerçekleştirilen törende, mesleklerini en iyi şekilde icra edip Ahilik teşkilatına girmeye hak kazanan çıraklar şedlerini kuşandı.

Kökenleri 13. yüzyıla dayanan ve gençlerin iyi bir şekilde yetişerek meslek edinmelerini, üretken birer birey olarak topluma yararlı olmalarını amaçlayan Ahilik teşkilatının önemli unsurlarından olan Şed Kuşanma töreni, Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yaşatıldı. Denizli Lisesi bahçesinde bulunan halk eğitim binasının önünde Ahilik Şed Kuşanma etkinliği yaptı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, Ahilik ile bilgiler aktardı. Ahilik kültürünün önemine vurgu yapılan etkinlikte, Ahi Evran’ın yaşantısından da kesitler aktarıldı.

Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çimen’in konuşmasından sonra usta öğrencilerin yer aldığı zeybek gösterileri ve türkü dinletisi etkinliklere renk kattı. Gösterilerin ardından sahnelenen ve Şed Kuşanma töreninin canlandırıldığı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Tiyatroda demir ustalığı, ayakkabı ustalığı, aşçılık gibi meslekler canlandırıldı. Tiyatro oyununda Ahi Evran rolünü üstlenen oyuncu, mesleki berecilerini gözlemlendiği çırakların mesleklerinde yeterli olup olamayacaklarına karar verdi. Mesleklerinde yeterli ve güzel işçilik yaparak Ahilik teşkilatına girmeye hak kazanan çıraklara, şedleri törenle kuşandırıldı.

“Kültürlerimizi gelecek nesillere aktarmak istiyoruz”

Ahilik kültürünün dürüstlük, namuslu iş yapmak olduğunu ve bu kültürün gelecek nesillere aktarmak için bu tür etkinliklerin yapıldığını belirten Denizli Pamukkale Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Sarıca, “Ahilik kültürümüz sosyal dayanışma örgütlenmesidir. Bu kültürümüzü bizden sonra gelecek kuşaklara aktarabilmek için bu tarz program yaptık. Bu program çerçevesinde türkülerimiz var. Etkinliklerimiz ve şed kuşanma tiyatromuz var. Programda toplumun birlikteliği, dayanışma ruhu gibi özel mesajlar veriliyor. O zamanlardaki kültürü günümüzü ve gelecek kuşaklarımızı aktarmak istiyoruz. Ahilik kültürü, dürüstlük gibi ve namuslu iş yapmaktan bahsedilir. Günümüzdeki bazı sorunların önlemenin tek yolu bu tarz kültürlerimizi sahip çıkmaktır. Ben Ahilik Kültürünü Türklerin bir Rönesans olarak düşünmesini istiyorum. Çünkü o kadar kıymetli bir kültürdür. Pamukkale Halk Eğitim olarak böyle bir etkinlik yapmaktan mutluyuz ve amacımız böyle güzel kültürleri gelecek nesille aktarmaktır” dedi.