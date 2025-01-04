Kırşehir’de Ahilik kültürünün tanıtıldığı Ahilik Müzesi’ni 2024 yılında 120 bin kişi ziyaret etti.

Ahilik kültürünün tanıtıldığı müze, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Müzede sergilenen tarihi belgeler, el sanatları eserleri ve görsel sunumlar, ziyaretçilerin büyük beğenisini toplarken, şehre Mersin, Amasya ve İzmir gibi illerden gelen ziyaretçiler, Ahilik hakkında bilgi sahibi oluyor. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; özellikle yaz aylarında ziyaretçi yoğunluğunun arttığı müzeyi 2024 yılında 120 bin kişi ziyaret etti.

Kırşehir’e ilk kez gelen Sudenaz Zübeyde Doruk, "Amasya’dan geliyorum. Şehir ve kültürüne alışık değilim. Müze ziyaretiyle Ahilik Kültürü ve ruhunu hissedebildim" derken, Kırşehir’e Mersin’den gelen Büşra Dolaş ise "Şehre gelmeden önce Ahilik ve kültürü hakkında bilgi sahibi değildim. Şehirde yer alan müzeler; kültür hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ahiliğin kurucusu olan Ahi Evran’ı tanıma fırsatı buldum" diye konuştu.

İsmail Erol da, müze alanını gezerken tarihte yolculuk yaptığını dile getirdi.