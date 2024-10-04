Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Ahilik Haftası dolayısıyla Sanayi Camii’nde tavuklu pilav hayrı yaptı. Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir ve protokol üyelerinin de katıldığı hayrın ardından Kaymakam Özdemir beraberindeki heyet ile birlikte sanayi esnafını ziyaret etti.

Her yıl Eylül ayında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla, Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Kula Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde tavuklu pilav ve ayran ikramı yaptı. Cuma namazının ardından düzenlenen hayra, Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, oda başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Ahiliğin, meslek örgütü olmasının yanında manevi bir terbiye ocağı olduğunu dile getiren Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, ahilik teşkilatının aynı zamanda Anadolu’da dirlik ve düzenin sağlanmasında, birlik ve beraberliğin tesisinde de etkin rol üstlendiğini söyledi.

Kaymakam Özdemir’den sanayi esnafına ziyaret

Öte yandan Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, hayır programının ardından Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan, Sanayi Kooperatifi Başkanı Mehmet Çınar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen ve Dokumacılar ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Ercan Yıldırım ile birlikte sanayi esnafını ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinledi.