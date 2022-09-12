Eskişehir’de Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinden Çarşı Camii önünde vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı.

Eskişehir’de Ahilik Haftası Etkinlikleri çerçevesinden Çarşı Camii önünde vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı.

Eskişehir’de Ahilik Haftası programı, İl Müftüsü Bekir Gerek’in Bereket Duası ile başladı. Etkinlik, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen, oda üyeleri ve esnafın katılımlarıyla gerçekleşti. Çarşı Camii kapısında konuşma yapan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ekrem Birsen, “Haftamızın geleneksel hale getirilmesinde başta valimize, müftümüze ve çarşı camisi imam hatiplerine huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Bu geleneğimizle etkinliklerimiz hafta boyunca devam edecektir. İnşallah kazasız belasız bol bereketli günlerde ticaret yapmayı Allah hepimize nasip etsin diyerek. Hepinize katılımlarınızdan dolayı şahsım ve Odamız adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Ardından Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından “Bereket Duası” okudu. Kutlamalara vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yapılan etkinlikte Vali Erol Ayyıldız vatandaşlara ve basın mensuplarına irmik helvası dağıttı.