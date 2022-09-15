Kırşehir’de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları içinde düzenlenen ’Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması’nda ahi kadınları hünerlerini sergiledi.

Kırşehir’de, 35. Ahilik Haftası kutlamaları içinde düzenlenen ’Ahi Sofrası Yöresel Yemek Yarışması’nda ahi kadınları hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonunda dereceye girenlere Vali Hüdayar Mete Buhara ve protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmada, Kırşehir yöresine özgü yemek çeşitleri jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmenin ardından, dereceye giren yemeklerin sahiplerine ödülleri verildi.

Ağalar Konağında düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması ödül töreninde bir konuşma yapan Vali Mete Buhara, “Kırşehir, tarihiyle, kültürüyle ve sahip olduğu bütün değerleriyle çok özel bir şehir. Ahi Kenti Kırşehir’i bir lezzet durağı haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla, zengin bir yemek kültürüne sahip olan Kırşehir’de düzenlenen bu yarışmada dereceye giren yarışmacılarımızı ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.

Yarışmada Yöresel Et ve Sebze Yemekleri Kategorisinde Cemele Biber Dolması ile Mevlüde Takmaz, Ahi Sofrası kategorisinde Ahi Pekmez Helvası ile Sibel Kuzu, Yöresel Hamur İşleri kategorisinde ise Yoğurtlu Kıymalı Kesme Mantı ile Hatice birinci oldu.