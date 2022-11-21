Proje başarısını artıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğrenci projelerinde de başarı elde etti.

Proje başarısını artıran Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğrenci projelerinde de başarı elde etti.

Araştırma-geliştirme kültürünü üniversite öğrencilerine kazandırma hedefine her geçen gün daha yaklaşan Ahi Evran Üniversitesi’nde; Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı çağrı sonuçlarına göre 25 öğrenci ve danışmanının hazırladığı 25 proje desteklenmeye değer bulundu.

Prof. Dr. Vatan Karakaya, başarının sürdürülebilir olmasına dikkat çekti. Karakaya; "Başarıyı yakalamak değil başarıyı sürdürülebilir kılmak çok daha önemli. Proje başvurusu yapmak, bu alanda tecrübelenmek özlediğimiz bir kültür. Üniversitemize bu kültürü kazandırdığımız için mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.