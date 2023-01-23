Kırşehir’de 2015 yılında bölgenin marka üniversitesi olma yolculuğunu başlatan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2015-2023 yılları arasında fiziki, akademik ve genel büyüme oranı ile İç Anadolu Bölgesinin kaliteli üniversite yolculuğunu yazı dizisi ile paylaşıma aştı.

Kırşehir’de 2015 yılında bölgenin marka üniversitesi olma yolculuğunu başlatan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 2015-2023 yılları arasında fiziki, akademik ve genel büyüme oranı ile İç Anadolu Bölgesinin kaliteli üniversite yolculuğunu yazı dizisi ile paylaşıma aştı.

Öğrenci ve insan odaklı üniversite anlayışıyla yönetimi devralan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, iyi insan yetiştirmek ve kaliteli eğitim – öğretimin sağlanması için 2015 yılından itibaren çalışma yürüttü.

Üniversitenin her alanda gelişime açık bir üniversite olduğunu ifade eden Rektör Karakaya, üniversitenin başlattığı gelişim yolculuğunun Kırşehir için de önemli olduğunu söyledi.

“Kalitede başarıdan başarıya koşan bir üniversite”

Kalite çalışmalarında önemli bir ivme kazanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, kalite süreçlerine ilk adımı 2015 yılında attığını söyleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kalitenin tesadüf olmadığını belirttiği açıklamasında; “2015 yılından bu yana ekip olarak iç ve dış tetkiklerde büyük başarı gösterdik ve üniversitemizin tüm personelinin Kalite Yönetim Sistemi hakkında bilinçlendirdik. Kalite süreci boyunca başarılı bir performans sergileyen üniversitemiz 16 Şubat 2018 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazanarak bu belgeye sahip ilk devlet üniversitesi oldu”dedi.

Kalite çalışmalarında önemli bir başarı kazanan üniversite 2015 yılından bu yana geldiği süreçte kendi yerli yazılımı olan ’’Ahi Evran Üniversitesi Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS)’’, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından marka tescili aldı.

Kalite çalışmalarını devamı niteliğinde olan ve üniversitelerin kalite güvencesi sistemi, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari süreçlerde değerlendirilmesini sağlayan Kurumsal Akreditasyon Programı ile Türkiye’deki üniversitelerin ulusal düzeydeki katkılarının ve dünyadaki görünürlüklerinin artırılması amaçlanan Kurumsal Akreditasyon Programına Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de dahil edildiği 12 üniversiteden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite yönetimi ve personelinin yoğun çabaları sayesinde 5 Yıl Tam Akreditasyon alan üniversite olduğunu anlattı.

Prof Dr. Karakaya, “Kalite süreçlerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Türkiye Yükseköğretiminin yönünü değiştirecek yeni bir yükseköğretim anlayışı olan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin, “Jeotermal ve Tarım” alanında pilot üniversite seçildi. Göreve geldiğimiz yıldan itibaren hem üniversitemizin hem de şehrin kalkınması için yoğun çaba gösterdik. Üniversitemizin pilot üniversite projeleri ile sahada birçok projeye imza attık ve şehri sağlık alanında da marka şehir yapmak için gayret gösterdik. 150 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesini hayata geçirerek hizmete sunduk” diye konuştu.