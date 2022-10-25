Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde birçok faaliyet alanı barındıran Ahi Evran Parkı, vatandaşların yeni sosyal alanı oldu.

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekare alan üzerine yapılan ve içerisinde birçok faaliyet alanı barındıran Ahi Evran Parkı, vatandaşların yeni sosyal alanı oldu.

Yenişehir ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi’nde Yenişehir Belediyesi tarafından 8 bin metrekare alan üzerine kurulan Ahi Evran Parkı, sosyal alanları ile ilçe sakinlerinin yoğun ilgisini görüyor.

Ahi Evran Parkı’nın tamamlandığı ilk günden bu yana vatandaşların sanattan spora birçok alanda ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, 8 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Ahi Evran Parkında resim, drama ve dikiş gibi bir birinden farklı kursların olduğunu söyledi.

Ahi Evran Parkı’ndaki sosyal tesislerde eğitimlerin yanı sıra ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetinin de verildiğini belirten Başkan Beşikci, "Yenişehir’e eğitim ve sosyal odaklı yatırımlarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımızdan en önemlilerinden biri de Ahi Evran Parkımız oldu. Ahi Evran Parkımızın içerisinde geçlerimizin ders çalışıp, eğitim danışmanlarımızdan hizmet alabilecekleri İlk Bahar Millet Kıraathanemiz, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dinlenip, çeşitli hizmetler alabilecekleri İkinci Bahar Millet Kıraathanemiz, özel gereksinimli bireylerimizin sosyalleşip, aktivitelere katılabileceği Engelsiz Yaşam Merkezimiz, Yenişehirli kadınlarımızın mesleki eğitimler alabileceği Hanım Evi Kıraathanemiz ve çocuk oyun alanlarımız da bulunmaktadır. Aynı zamanda Ahi Evran Parkımızdaki sosyal tesislerimizde eğitimlerimizin yanı sıra ücretsiz psikolojik danışmanlık ve diyetisyenlik hizmetini de vermekteyiz. Bu projemizin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.