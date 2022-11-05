Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeyle katıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı’ndan mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeyle katıldığı Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı’ndan mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Safranbolu’dan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Batı Karadeniz bölgesinin en önemli bilim ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Bartın Üniversitesi (BARÜ) Ar-Ge Proje Pazarı katıldı. Bu yıl 5’incisi düzenlenen AR-GE Proje Pazarına ‘Ortopedik Engelliler İçin Denge Kaşığı’ isimli projeleriyle katılım sağlayan Karabük ekibi mansiyon ödülü almaya hak kazandı.