Ahi Esnafı, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’yı makamında ziyaret etti.

Ahi Esnafı, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara’yı makamında ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz ve beraberinde yer alan oda başkanları Vali Mete Buhara ile kutlamalar için istişare yaptı. Ahiler diyarı Kırşehir’de esnafların kardeşlik ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak birlikte hareket etmelerinden memnuniyet duyduğunu belirten Vali Buhara, “Temelde iş ve meslek ahlakına yönelik bir yapı olarak düşünülen Ahilik; inançlı, ahlaklı, sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya önem veren, iş birliğini benimsemiş, vatanperver bireyler yetiştirmek suretiyle de milli birlik ve bütünlüğün tesisinde önemli bir rol oynamıştır"dedi.

Ziyaret, esnaflar ile yapılan toplantı ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.