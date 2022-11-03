Eskişehir’de düzenlenen 2. AR-GE, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na ‘Ahi Edebali V3’ damga vurdu.

Eskişehir’de düzenlenen 2. AR-GE, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’na ‘Ahi Edebali V3’ damga vurdu.

Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, ATAP A.Ş. Teknokent firması AHİ HVS’nin öğretim üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk danışmanlığında ürettiği İHA’lar ve motorlar Eskişehir’de düzenlenen 2. AR-GE, Sanayi ve Teknoloji Fuarı’nda sergilendi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi koordinatörlüğünde üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda KOSGEB tarafından da desteklenen ürünler fuarda yoğun ilgi görürken, savunma sanayi firmalarından İHA ve motor siparişleri alındı. AR-GE faaliyetleri üniversitede yürütülen ‘AHİ Edebali V3’ İHA modeli, Eskişehir TÜYAP’ta düzenlenen fuarda ‘AHİ Edebali V3’ İHA modeli katılımcıların büyük ilgisini çekti.

Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burak Öztürk, yaptığı açıklamada, ürettikleri motor ve insansız hava araçlarına yurt içi ve yurt dışından ciddi talepler olduğunu dile getirdi. Bugüne değin 3 adet İHA ve 30 adet motor satışı gerçekleştirdiklerini anlatan Doç. Dr. Burak Öztürk, “Yaklaşık 150 adet de motor siparişi aldık” dedi.

Doç. Dr. Öztürk, fuarda kendilerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, “Bir hayalle başladık. İnsansız hava araçlarının motorlarını yapabilir miyiz dedik. Türkiye’de üretimi yoktu ve bu motorları üretmeye başladık. Sonuç olarak savunma sanayisine satışını gerçekleştirdik. Motor testlerinde kullandığımız uçaklarımız kompozit gövdeye sahip hedef uçak olarak satışı yapıldı. Şu anda ürünlerin kalıbı mevcut, fuarda yurt içinden ve yurt dışından müşterilerle görüşüyoruz. Yurt dışından büyük ilgi var. Ahi Edebali V3 modelimizi üretime hazırladık. Aynı zamanda Ahi Edebali V5 modelimiz 100-120 kilogram mühimmat taşımak için hazır olacaktır. Bir yıl içerisinde üretim hattında kalıplarımızı tamamlayıp satışa başlayacağız. Şu an için 3 adet uçak 30 adet motor satışı gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.