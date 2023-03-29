Gazipaşa’da AHENK Projesi muhteviyatında, hayırseverlerin desteğiyle temin edilen 5 bin kitabın okullara dağıtımı gerçekleştirildi.

Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde, hayırseverlerin desteği ile okullardaki öğrencilere ulaştırılmak üzere yaklaşık 5 bin adet kitap temin edildi. Kitapların Gazipaşa’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere dağıtımına başlandı. Gazipaşa Kaymakamı Orhan Altun’un da katıldığı etkinlikte öğrencilerle birlikte kitap okundu, ardından öğrencilere kitap dağıtımı gerçekleştirildi. AHENK Projesi muhteviyetında okullarda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Altun, "Okul ve öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamak, onları kitap okumaya teşvik etmek ve yol göstermek için bizlere desteklerini esirgemeyen iş insanlarımıza ve Gazipaşalı hemşehrilerimize öğrencilerimiz adına teşekkür ederim" dedi.