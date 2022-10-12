Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 1,45 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 1,45 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Türkiye’nin jeopolitik avantajı ile birlikte kaliteli ve uygun maliyetli üretiminin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında önemli rol oynadığını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, elde edilen başarıların takdir edilmesiyle daha iyi sonuçların ortaya çıkacağına ve başarıların artarak devam edeceğine inandıklarını vurguladı. Başkan Veysel Memiş, “Bu düşünceyle 2021 yılında bölge ihracatına en güçlü desteği veren 26 üyemizi ödüllendirmiştik. Şimdi de AHBİB İlk 100 Listesi oluşturuyoruz. 2021 yılında en fazla ihracata imza atan 100 üyemize teşekkür mahiyetinde sertifikalarını vereceğiz. Atalarımızın ’Marifet iltifata tabidir. İltifatsız emek zayidir’ sözünden hareketle başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki isimlerin emeklerinin de takdir edilmesi, öne çıkartılması gerektiği kanaatindeyiz. Hakkı verilen her başarının, hayatta daha büyük başarıların, iş dünyasında daha büyük yatırımların önünü açtığına ve çok daha fazla ihracat geliri olarak ülkemize döneceğine eminiz” dedi.

“Sektör ihracatına yüzde 17,68 oranında destek verdik”

Dünya genelinde 207 ülkede insanlığın gıda güvenliğine 2 binden fazla ürünle destek sağlayan Türkiye’nin 2022 yılı Ocak-Eylül ayları arasında yüzde 29 artışla 8,25 milyar dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihraç ettiğini kaydeden Başkan Veysel Memiş, “Eylül ayında yüzde 34 artışla 183,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, yılın ilk 9 ayında yüzde 38 artış sağlayarak 1 milyar 459 milyon dolarlık dış satım değerine ulaştı. Küresel arenada 100’ü aşkın ülkede ihracatımızı artırdık. Elde ettiğimiz bu performansla Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17,68 oranında destek verdik” diye konuştu.

“En fazla bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlar ihraç ettik”

Üçüncü çeyrek itibarıyla bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, AHBİB üyesi ihracatçıların en yüksek ihracat değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştıklarını söyledi. Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“Yılın ilk dokuz ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde yüzde 74 artış ve 440,5 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri birinci sırada yer aldı. Bölge ihracatının yüzde 30’unu oluşturan bakliyatın ardından yüzde 31 artış ve 309,8 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci, yüzde 53 artış ve 191,5 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada takip etti. Söz konusu dönemde tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Yüzde 128 artışla 266,4 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 18’ini oluşturdu.”

"Rekor artış sağladığımız pazarlar Malta, Vietnam ve Benin"

2022 yılı Ocak-Eylül döneminde en yüksek ihracat değerlerine Irak, Suriye ve Lübnan pazarlarında ulaştıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, ihracat hacminde en güçlü artışları ise Malta, Vietnam ve Benin pazarlarında sağladıklarını duyurdu. Başkan Veysel Memiş, “Üçüncü çeyrek itibarıyla en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 105 artış ve 401 milyon dolar değer ile Irak birinci, yüzde 9 azalış ve 109,1 milyon dolar değer ile Suriye ikinci, yüzde 119 artış ve 55,3 milyon dolar değer ile Lübnan üçüncü sırada yer aldı. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeleri incelediğimizde liste başında yüzde bin 490 artış ve 3,1 milyon dolar değer ile Malta yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 674 artış ve 8,7 milyon dolar değer ile Vietnam, yüzde 565 artış ve 11,5 milyon dolar değer ile Benin takip etti. Bunun yanı sıra Afganistan, Suudi Arabistan, Afganistan ve Tunus pazarlarında anlamlı artışlara imza attık” değerlendirmesini yaptı.