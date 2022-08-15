Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57 artış sağlayarak 166,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 57 artış sağlayarak 166,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Temmuz ayında en yüksek ihracat değerlerine Irak, Kanada ve Yemen’de ulaştıklarını belirten Başkan Veysel Memiş, Benin, Tunus, Kanada ve Ukrayna pazarlarında 50 katına varan oranlarda rekor artışlara imza attıklarını vurguladı.

İhracat maratonunda çok yönlü tanıtım hamlesi başlattıklarını kaydeden Başkan Memiş, “Öncelikli hedefimiz geçen yıl 1,57 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen bölge ihracatımızı en az yüzde 35 oranında artırmak ve Türkiye geneli sektör ihracatında yüzde 17 olan payımızı iki katına çıkarmaktır. Bu hedeflerimize ulaşmaya yönelik kurumsal kimliğimizi güçlendirecek adımlar atarken üyelerimizin rekabetçiliğini güçlendirecek etkili tanıtım faaliyetlerine de ağırlık vereceğiz” dedi.

“Yurt dışı fuarlarda info stant kuracağız, ürünlerimizi ve üyelerimizi tanıtacağız”

Türkiye’nin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatına güçlü destek veren AHBİB’in kurumsal logosunu oluşturduklarını, Birliğin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin çeşitli versiyonlarda ve dillerde tanıtım videoları hazırlatmaya başladıklarını vurgulayan Başkan Veysel Memiş, diğer yandan yurt dışı fuarlarda info stant kurarak üye firmaların tanıtımlarına da katkı vereceklerini belirtti. Başkan Memiş, “Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe AHBİB’in konumunu ve ihracattaki rolünü yansıtan tanıtım filmimiz, katıldığımız fuarlarda, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sosyal medya platformlarında izlenime sunulacak. Farklı dillerde seslendirmeler ve altyazılı olarak hazırlatacağımız bu tanıtım videolarının kurumsal kimliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Bunun yanında AHBİB ihracat ailesine üye firmaları alt sektörlere göre gruplandırıyoruz. Kümelenme yöntemiyle oluşturacağımız broşürlerde üyelerimizin tanıtımlarını sağlayacağız. Yurt dışı fuarlarındaki pazarlama ve tanıtım faaliyetlerimizde üyelerimizin satışını yaptığı ürünlere ve firma iletişim bilgilerine yer vereceğiz. Örneğin, kuruyemiş talep eden bir müşteri standımıza geldiğinde, bu sektörde faaliyet gösteren üyelerimizin olduğu broşürü takdim edeceğiz. Stant açmayan üyelerimiz, AHBİB info standındaki oturma alanlarında müşterileriyle görüşmelerini yapabilecek. İlk info standımızı 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek SIAL Uluslararası Gıda Fuarı’nda açmak istiyoruz. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’nda da aynı şekilde info standımızı açmayı ve tanıtımlarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Temmuzda bölge ihracatının yüzde 23’ünü kırmızı mercimek oluşturdu”

Temmuz ayı bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, şunları söyledi:

“Temmuz ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde bakliyat çeşitleri yüzde 38 artış ve 47,6 milyon dolar değer ile birinci sırada yer aldı. Bakliyatı, yüzde 68 artış ve 32,7 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci sırada, yüzde 202 artış ve 28,8 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada takip etti. Yılın yedinci ayında tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Bu dönemde yüzde 604 artışla 37,8 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 23’ünü oluşturdu. Temmuz ayı ihracatımızı ülkelere göre ele aldığımızda en fazla ihracat değerlerine Irak, Kanada ve Yemen pazarlarında ulaştık. Irak’a yüzde 81 artışla 53,4 milyon dolarlık, Kanada’ya yüzde 2 bin 904 artışla 14 milyon dolarlık, Yemen’e yüzde 322 artışla 11 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Söz konusu ayda ihracat hacminde en yüksek performansı Benin, Tunus, Kanada ve Ukrayna pazarlarında yakaladık. Benin’e yüzde 4 bin 989 artışla 2,2 milyon dolarlık, Tunus’a yüzde 4 bin 776 artışla 1,4 milyon dolarlık, Kanada’ya yüzde 2 bin 904 artışla 14 milyon dolarlık ve Ukrayna’ya yüzde bin 362 artışla 4,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”

Başkan Veysel Memiş, AHBİB olarak 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 artış sağlayarak 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, son 12 aylık bölge ihracatının ise yüzde 42 artışla 1,92 milyar dolar düzeyine ulaştığını sözlerine ekledi.