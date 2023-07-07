Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Türkiye’de nohut ve kırmızı mercimek üretiminde bereketli bir sezon yaşandığını bu ürünlerin ihracatında kota ve kısıtlamaların kaldırılması gerektiğini söyledi.

Sektörün yurt içindeki ihtiyaçları fazlasıyla karşıladığını, üretimden artan miktarın da uluslararası pazarlarda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Geçen seneye göre yeni sezonda nohut ve kırmızı mercimekte yüzde 30 oranında rekolte artışı bekliyoruz” dedi.



“Yüksek rekolte çiftçilerimizin yüzünü güldürdü”

Güneydoğu illerinde hasat sezonunun başladığını, nohut ve kırmızı mercimeğin Mersin başta olmak üzere bölgedeki fabrikalara sevkiyatının hızlandığını belirten Başkan Memiş, “Nohutta, Türkiye dünyanın en önemli üreticilerinden biri ve TÜİK tahminlerine göre bu sezon 580 bin ton rekolte bekleniyor. Kırmızı mercimekte ise rekolte tahmini 400 bin tonlar seviyesinde. Adıyaman ve Gaziantep’in Araban ilçesinde nohut hasadına başlandı. İç Anadolu bölgesinde ise 15 güne kadar hasat başlayacak. Geniş bir ekiliş ve yüzde 30’a varan oranlarda rekolte artışı yaşanıyor. Çok bereketli bir sezon geçiriyoruz. Yüksek rekolteyle çiftçilerimizin yüzü gülüyor” diye konuştu.



“Nohutta kotanın kaldırılmasını, kırmızı mercimekte ihracatın önünün açılmasını bekliyoruz”

Nohut ihracatında kota uygulaması olduğunu, kırmızı mercimekte de Dahilde İşleme Rejimi (DİR) çerçevesinde ihracat yapılabildiğini dile getiren Başkan Memiş, Mersin’de işleme kapasitesi yüksek fabrikaların stokları da dikkate alındığında Türkiye’nin iç tüketiminin üzerinde bir ürüne sahip olduğuna dikkat çekti.

AHBİB Başkanı Memiş, “Yurt içindeki ihtiyacın üzerindeki ürünlerimizi ihraç ederek ülkemize daha fazla döviz kazandırmayı ve dünya mutfaklarında kaliteli Türk ürünlerinin çok daha fazla yer almasını istiyoruz. Bunun için nohutta kotanın kaldırılması, kırmızı mercimekte ise ihracatının önünün açılması gerekiyor. Bu konuda hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de Ticaret Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerimiz sürüyor. Bakanlık yetkililerinin pozitif yaklaşım sergilemeleri bizleri sevindirdi. Yakın zamanda nohut ve kırmızı mercimek ihracatındaki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.”