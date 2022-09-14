Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 174,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 174,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Sektörün öncelikli sorunları arasında öne çıkan ihracat kısıtlamalarının çözümü için seferber olduklarını vurgulayan AHBİB Başkanı Veysel Memiş, ısrarlı takipleri ve talepleri sonucunda organik bakliyat ürünleri, soya yağı, pamuk yağı, aspir yağı, kanola yağı, mısır yağı ve margarin ürünlerinde ihracat kısıtlamalarının sona erdiğini, bulgur ihracatındaki kota uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Başkan Memiş, “Verimli ve bereketli bir hasat sezonu geçirdik. Rekolteler oldukça iyi seviyelerde gerçekleşti. Ürünlerimiz ihtiyacımızdan fazla. Bunun için ihracatının önünün tamamen açılmasını istiyoruz. Gündeme getirdiğimiz, sektörümüzün ve ülkemizin menfaatlerine olan her konuda bizleri yalnız bırakmayarak çözüm sağlayan Ticaret ve Tarım Bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen kamu kurumlarımızın tüm yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Nohut başta olmak üzere sınırlı bir ürün grubunda kalan kısıtlamalar ve kotaların kaldırılması ihracatımızı daha da hızlandıracaktır” dedi.

“Akdeniz’in ihracatında en güçlü performansı AHBİB sergiledi”

Türkiye’nin Ağustos ayında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının yüzde 28,1 artışla 999,3 milyon dolara ulaştığını, AHBİB olarak bu performansa yüzde 17,5 oranında destek verdiklerini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, söz konusu dönemde Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) çatısı altında ihracat hacmini en fazla artıran Birlik olma başarısını da elde ettiklerini söyledi.

Ağustos ayında bölge ihracatında en yüksek değerleri Irak, Suriye ve Yemen pazarlarında elde ettiklerini aktaran Memiş, ihracat hacminde en güçlü artışları Togo, Benin ve Suudi Arabistan’da yakaladıklarını belirtti. Başkan Veysel Memiş, “Ağustos ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 107 artış ve 51,6 milyon dolar değer ile Irak birinci sırada yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 23 azalış ve 12,2 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 92 artış ve 10 milyon dolar değer ile Yemen takip etti. İhracat hacminde en güçlü artışları Togo, Benin ve Suudi Arabistan’da yakalarken Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Gana, Polonya, Somali, Romanya, Vietnam, Demokratik Kongo, Hollanda ve Çekya’ya yönelik ihracatımızda da dikkat çekici artışlara imza attık” diye konuştu.

“En çok bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlar ihraç ettik”

Bölge ihracatını ürün gruplarına göre de değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, Ağustos ayında 183 bin 763 ton ürünü uluslararası pazarlarda değerlendiren Akdenizli ihracatçıların en yüksek ihracat değerlerine bakliyat, pastacılık ürünleri ve bitkisel yağlarda ulaştıklarını söyledi. Başkan Veysel Memiş, şöyle konuştu:

“Ağustos ayında en fazla ihraç ettiğimiz ürün grubu listesinde yüzde 115 artış ve 50,6 milyon dolar değer ile bakliyat ürünleri birinci sırada yer aldı. Bunu yüzde 79 artış ve 46 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci, yüzde 43 artış ve 23,3 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada takip etti. Ağustos ayında da tüm ürün gruplarında en fazla ihraç ettiğimiz ürün kırmızı mercimek oldu. Bu dönemde yüzde 135 artışla 28,1 milyon dolar değere ulaştığımız kırmızı mercimek, bölge ihracatımızın yüzde 16’sını oluşturdu.”

SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı’nda tanıtım atağı

AHBİB’in kurumsal kimliğini güçlendirmek adına yüksek tempoda çalışmaya devam ettiklerini de kaydeden Başkan Veysel Memiş, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründe AHBİB’in konumunu ve ihracattaki rolünü yansıtan tanıtım filmini 15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa’da yapılacak SIAL Paris Uluslararası Gıda Fuarı’nda yansıtacaklarını bildirdi. Başkan Veysel Memiş, "Tanıtım filmimizi, katıldığımız yurt dışı fuarlarda, ulusal ve uluslararası etkinliklerde, sosyal medya platformlarında izlenime sunacağız. Farklı dillerde seslendirmeler ve altyazılı olarak hazırlattığımız tanıtım videolarının kurumsal kimliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Ayrıca kümelendirme modeliyle Birliğimize üye firmaların tanıtımları için broşürler hazırlıyoruz. İlk info standımızı SIAL Uluslararası Gıda Fuarı’nda açacağız. İnfo standımızda firmaların tanıtım broşürlerinin dağıtımını yapacağız. Stant açmayan üyelerimiz, AHBİB info standındaki oturma alanlarında müşterileriyle görüşmelerini yapabilecekler. Daha sonra Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı’nda da aynı şekilde info standımızda tanıtımlarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.