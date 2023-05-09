Memiş, Avrasya'nın en büyük sektör fuarı WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünya genelinde gıda ticaretine yön veren aktörlerden biri olması için etkin çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) yöneticilerinin geçen nisan ayı içinde bir araya geldiğini kaydeden AHBİB Başkanı Veysel Memiş, “Sektör kurulumuzun öncülüğünde, bağlı bulunan tüm İhracatçı Birliklerimiz, TGDF, ETÜDER, ICA Fuarcılık ve ALZ Grup ile bir araya gelerek Türkiye Gıda Platformu'nu kurduk. Bu yıl 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz WorldFood İstanbul’u dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarına dönüştürmeyi ve ülkemizi dünya gıda sektörünün buluştuğu bir merkez üssü haline getirmeyi gayeliyoruz” dedi.

2022’de 25 farklı ülkeden 835 katılımcı ve 2000'in üzerinde markayı, 163 ülkeden 38 bin 358 profesyonel ziyaretçi ile buluşturan WorldFood Istanbul’un 1,2 milyar avroluk ticaret hacmi oluşturduğunu kaydeden Başkan Memiş, bu yılki organizasyonun ziyaretçi, katılımcı, yabancı satın alma profesyoneli ve iş hacmi rakamlarında yeni rekorlara ulaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.

Başkan Memiş, “Dünya genelinde gıda sektöründe inisiyatifi ele almak üzere çıktığımız yolda, üçlü sacayağını tamamlamak üzere çok önemli bir adım attık. Güçlü gıda endüstrisine ve ihracat performansına sahip olan Türkiye, artık gıda sektöründe de uluslararası rol alma yolunda yeni bir aşama kat etti. Bu üçlü sacayağının ilki Anuga-Sial yani Avrupa iken, ikincisi Birleşik Arap Emirlikleri’nde Gulfood Dubai idi. Artık İstanbul’un bu anlamda üçüncü sacayağı olmaması için hiçbir neden yok. Dünya gıda ticaretinde köprü olan ülkemizin en nadide şehri olan İstanbul’un da kısa sürede bu üçlü sacayağının önemli bir kolu olacağından şüphemiz yok. Dünyadaki çok önemli gıda firmalarının Worldfood İstanbul’a katılmaları için tanıtım faaliyetlerini tüm İhracatçı Birliklerimiz ve paydaşlarımız ile yaparak bir rüyanın gerçekleşmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diye konuştu.

AHBİB’in nisan ayı ihracat performansını da değerlendiren Memiş, söz konusu ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,4 artış sağlayarak 164,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Nisan ayında Türkiye geneli sektör ihracatının yüzde 7 artışla 868 milyon dolar değere ulaştığını, AHBİB olarak bu performansa yüzde 19 oranında destek verdiklerini bildiren Memiş, bölge ihracatını ürün grupları ve ülkelere göre şöyle değerlendirdi:

“Nisan ayında Birliğimizin en çok ihraç ettiği ürün grupları listesinde yüzde 21 artış ve 60,5 milyon dolar değer ile bakliyat birinci, 35 milyon dolar değer ile pastacılık ürünleri ikinci, yüzde 59 artış ve 19 milyon dolar değer ile bitkisel yağlar üçüncü sırada yer aldı. Nisan ayında 164 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştiren Birliğimiz, en yüksek değerlere Irak, Suriye ve Rusya pazarlarında ulaştı. Irak’a yüzde 37 artışla 58 milyon dolarlık, Suriye’ye 10 milyon dolarlık ve Rusya’ya yüzde 168 artışla 6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik.”