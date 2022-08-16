Türkiye’de tek olan Kayak Eğitim Merkezi (Simülasyon) yaz ortasında kayak severlere kaymanın keyfini yaşatıyor.

Türkiye’de tek olan Kayak Eğitim Merkezi (Simülasyon) yaz ortasında kayak severlere kaymanın keyfini yaşatıyor.

Sivas Valiliği İl Özel İdaresine bağlı Buruciye A.Ş tarafından işletilen Kış Sporları Eğitim Merkezi, bünyesinde bulunan Kayak Simülasyonu ile Türkiye’de tek olma özelliği taşıyor. Bu tesiste başta sporcular kar yağmasını beklemeden kayma imkânı buldukları gibi antrenmanlarına da Yaz arası vermek zorunda kalmıyor. Kavurucu sıcakların yaşandığı şu günlerde merkez birçok sporcuya ev sahipliği yapıyor. Kayak simülasyonunda şortla kayan sporcular dikkat çekiyor.

Buruciye A.Ş Genel Müdürü Mustafa ALTUN, tesisin Türkiye’de tek olma özelliği taşıdığını ifade edip, “Kayak simülasyonu, yaz döneminde de hem sporcuların gelişimini arttırmak hem de yeni sporcular yetiştirmek amacıyla aktif olarak kullanılmaya devam etmektedir. Hem şehir içerisinden hem şehir dışından kayak simülatörünü kullanmak amacıyla işletmemize gelen talepleri de karşılamaktayız. Ayrıca olimpik sporcu yetiştirme projemizin çerçevesinde sporcuların, kış döneminde kayak merkezinde, yaz döneminde ise kayak simülatöründe gelişimlerini ve performanslarını artırtmalarına yönelik çalışmalarını devam ettirmektedir. Burası sporcular açısından çok rahat ve serin bir ortam sağlıyor. Dışarıda hava sıcaklığının çok yüksek olmasına rağmen sporcular şortla kayak eğitimlerine devam edebilmekteler. Kışın kayak merkezinde aldıkları eğitimleri yazın burada bir seviye daha üste çıkartarak eğitimlerine devam etmekteler. Burada sporcularımızı ulusal yarışlara hazırlıyoruz. Birkaç yıldır başarıyla yarışıp şehrimize madalya getirmekteler. Onlar açısından burası 12 ay kayak eğitimlerini alabilecekleri bir kayak merkezi konumunda” şeklinde konuştu.

Öte yandan kayak simülasyonunda antrenman yapan Safiye Melek, simülasyonda kaymanın keyifli olduğunu belirterek, "Kayağa 4 yaşında başladım babam ve ablalarım sayesinde başladım. Burada kaymak güzel ve garip bir duygu, hedefimde yarışmalara katılıp dereceye girmek var" şeklinde konuştu.

8 yaşındaki Asel Özkan ise yazın kaymanın güzel bir duygu olduğunu söyleyerek, "Burada kaymak hoşuma gidiyor. babam 4 yaşımda yıldız dağında kaydırmıştı o günden beridir kayıyorum. Yazın burada kaymak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.