Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) yeni ve mevcut öğrencilerine yönelik Güz festivali düzenledi. Festival’de öğrenciler hem kulüplerini tanıttı hem de konserler, DJ performansı ve çeşitli spor etkinlikleriyle eğlendi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve öğrencilerin kaynaşmalarını sağlamak amacıyla Öğrenci Dekanlığı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen Festival, Sümer Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Festival, ilk olarak kulüp tanıtımlarıyla başladı. Üniversiteye bu yıl yerleşen öğrencilere kulüpler tanıtıldı, kulüplerin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi, yeni üye kayıtları yapıldı. Daha sonra öğrencilere yetkililer tarafından idari birimler, AGÜ’nün sosyal-kültürel ve akademik imkanları anlatıldı. Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz burada öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasında AGÜ’nün öğrencilere değer veren bir üniversite olduğunu belirterek, buradan sosyal ve profesyonel anlamda yetkin insanlar olarak mezun olacaklarını söyledi.

Festival daha sonra AGÜ Müzik ve Sahne Sanatları Kulübünün konseri ve Dj Ufuk Turgut’un performansı ile devam etti. Öğrenciler festivalde doyasıya eğlendi.