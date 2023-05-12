Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir hafta olan Engelliler Haftası Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) “Hayatın Renkleri, Engelsiz Dokunuşlar” temasıyla kutlandı.

AGÜ’deki kutlama etkinlikleri Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocasinan Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliği ile gerçekleştirildi.

Sümer Kampüsü’nde mimarlık stüdyoları, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Fitness Merkezi önünde ve çeşitli atölyelerde yapılan etkinlikler 4 gün sürdü. Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerine, etkinliklerin ilk gününde eğitim atölyesinde ebru sanatı öğretildi. Etkinliklerin ikinci gününde ise mimarlık stüdyosunda öğrencilere maketlerle çeşitli tasarımlar yaptırılırken Merkezi Araştırma Laboratuvarında 3 boyutlu yazıcıların kullanımıyla ilgili eğitim verildi.

Etkinliklerin üçüncü gününde de Fitnes Merkezi önünde bir araya gelen öğrencilere AGÜ öğretim görevlisi Hülya Öztürk tarafından zumba dans eğitimi verildi. Öztürk, öğrencilere step-aerobik temel eğitimi çalışmaları da yaptırdı. Öğrenciler Öztürk’ün yönetiminde demir bilyelerle oynanan bir oyun ve spor olan bocce oynadılar.

Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen kutlamaların son gününde ise Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, kendilerinin oluşturduğu mehter takımı tarafından seslendirilen kahramanlık marşları, halk oyunları, müzik ve dans gösterileri ile eğlendi. Burada konuşan Rektör Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Engelliler Haftası kutlama etkinliklerinin AGÜ Sümer Kampüsü’nde yapılan en anlamlı etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yılmaz, “Ebru sanatı, maket tasarımı, 3 boyutlu yazıcı kullanmak ve tasarım üremekle ilgili çok farklı eğitimler alan ve aynı zamanda kampüste spor yapan değerli evlatlarımıza, çok önemli bir çaba ortaya koyan öğrencilerimize ve katkısı olan bütün kurum ve kuruluşlar ile çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise Abdullah Gül Üniversitesinin Engelsiz Üniversite çerçevesinde öğrencilere sadece imkanlarını açmadığını aynı zamanda gönlünü de açtığını belirterek etkinliklerin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Karaköse, “Engellilerimizde aynı bizler gibi bir insan sadece bazı farklılıkları var. Bizim zihniyetimizde şu o farklılıklar asla bir sorun teşkil etmiyor. O farklılıklar bizim için zenginliktir” dedi.

Kutlama programının sonunda 4 gün boyunca çeşitli eğitimlere katılan öğrencilere diplomaları verildi ve AGÜ cübbeleri giydirildi.

Daha sonra Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptıkları eserleri konferans salonunu önündeki fuaye alanında açılan yıl sonu sergisinde sergilendi. Kutlama programına Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Danışman, AGÜ Genel Sekreteri Osman Yıldırım, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.