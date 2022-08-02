Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Bölümü tarafından Almanya’nın RWTH Aachen Üniversitesi ile ortaklaşa Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi.

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Mimarlık Bölümü tarafından Almanya’nın RWTH Aachen Üniversitesi ile ortaklaşa Uzunyayla Kırsal Çalıştayı düzenlendi.

Kayseri şehir merkezi, Talas, Ağırnas teknik gezileriyle başlayan çalıştay, Uzunyayla bölgesinde bulunan Çerkez köylerinin saha çalışmalarıyla devam etti. RWTH Aachen Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Yüksek Lisans Programı’ndan Doktora Adayı Medine Altıok, AGÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Buket Metin, Araş. Gör. Dr. Özlem Kevseroğlu ve Öğr. Gör. Bahar Elagöz Timur yürütücülüğünde koordine edilen çalıştay, 25 yüksek lisans ve mezun öğrenciler ile gerçekleştirildi. Saha çalışmaları sırasında öğrenciler, bölgenin kültürel peyzaj değerlerini yerinde inceledi. Köylerde yaşayanlardan göç hikayelerini dinleyen öğrenciler, Sacayağı ve Örenşehir köylerinde mimari olarak detaylı incelemelerde bulunup, eski bir evi belgeleyerek, analizler yaptı.Bir hafta süren çalıştayda sahada elde edilen veriler dijital ortama aktarılarak seyahat günlüğü elde edildi ve poster sunumları ile çalıştay sona erdi.