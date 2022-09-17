Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı’nın ikinci gününde en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışmaları düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen AGROTEC 2022 25. Uluslararası Tarım Fuarı’nın ikinci gününde en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışmaları düzenlendi.

25. Uluslararası Tarım Fuarı çerçevesinde Gölbaşı Belediyesi, fuar alanında birbirinden renkli yarışmalar düzenliyor. Açılış gününde Ankara’da meşhur olan höşmerim tatlısı ve süt sağım yarışmaları düzenlenirken fuarın ikinci gününde en iyi elma ve domates yetiştiriciliği yarışmaları gerçekleştirildi. İlk üçe girenlere ödüller verilirken yarışmaya katılan tüm katılımcılara da plaket ve sürpriz hediyeler verilmesi planlandı.

“Üreticimizin her zaman yanındayız”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Fidelerimizi çiftçilerle buluşturuyoruz. Bugün burada yarışan meyveler arasında bizim dağıttığımız fideler de var. Hibe ettiğimiz fidelerin meyvelerini yavaş yavaş yemeye başladık diyorum. Çiftçilerimizi her zaman destekliyoruz, üreticimizin her zaman yanındayız” dedi.

Şekil ve koku, lezzet/aroma, iç olgunluk yapısı ve kabuk kalınlığı kategorilerine göre elma ve domatesleri değerlendirilen jüri üyeleri hijyen kurallarına dikkat edilmesine de büyük özen gösterdi.

En İyi Elma Yetiştiriciliği yarışmasını Zafer Bilgi kazandı

En İyi Elma Yetiştiriciliği yarışmasında 10 yarışmacı yarışırken birinci Zafer Bilgi, ikinci Halil İbrahim Er, üçüncü Sibel Atak oldu. Birinciye çeyrek, ikinciye ve üçüncüye gram altın verilirken tüm katılımcılara da günün anısına plaket, budama makası ve budama testeresi verildi. Birincilik ödülünü Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ikincilik ödülünü Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, üçüncülük ödülünü ise Karaali Meslek Lisesi Müdürü Meral Akın verdi.

En İyi Domates Yetiştiriciliği yarışmasını Sibel Çakır kazandı

En İyi Domates Yetiştiriciliği yarışmasında 14 yarışmacı yarışırken birinci Sibel Çakır, ikinci Rıza Kamanlı, üçüncü Hüsniye Atak oldu. Birinciye çeyrek, ikinciye ve üçüncüye gram altın verilirken tüm katılımcılara da günün anısına plaket, budama makası ve budama testeresi verildi. Birincilik ödülünü Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ikincilik ödülünü MHP Gölbaşı Belediye Meclis Grubu Başkanvekili Osman Çakır, üçüncülük ödülünü Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan verdi.